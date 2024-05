Concorrenza cinese - costi alti e assenza di politica industriale | dentro la crisi del fotovoltaico in Europa – L’inchiesta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 5 maggio 2024) Le aziende europee del– una delle filiere che più dovrebbero trainare la transizione ecologica – sono in. Il piano messo a punto da Bruxelles negli ultimi anni punta a rendere l’Unione europea la prima grande economia a zero emissioni entro il 2050. Una strategia che passa soprattutto da uno sviluppo senza precedenti delle rinnovabili, e in particolare dei pannelli solari. Nel 2023, sono stati installati 56 GW di potenza fotovoltaica nei Paesi Ue. Un dato record e soprattutto in costante crescita. Per rispettare i target climatici fissati nell’ambito del Green Deal, l’Unione europea ha bisogno di installare almeno 70 GW ogni anno. Eppure, le imprese della filiera delcontinuano a chiudere o interrompere la produzione, schiacciate dallaestera e dalla mancanza di una ...