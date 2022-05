Gli alunni della scuola Leto Borsellino pianteranno 110 alberelli in memoria di 110 bambini vittime di mafia (Di sabato 28 maggio 2022) Instancabile l’opera portata ormai da anni da Graziella Accetta, madre del piccolo Claudio Domino di 11 anni, ucciso dalla mafia il 7 ottobre 1986, che nella giornata di lunedì 30 maggio prossimo, presso il plesso “Agnese Piraino Leto” dell’istituto Comprensivo Guglielmo II, diretto dalla dirigente Iole Nappi, procederà alla piantumazione, coadiuvata dagli alunni e dai volontari delle Associazioni solidali, negli spazi attinenti alla scuola, di 110 alberelli donati dal dott. Salvatore Santino del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale a cui va un sentito ringraziamento e precisamente piantine di mirto, di tuya, melograno, bagolara ed alloro. Alla manifestazione, inserita nel Progetto Legalità della scuola hanno aderito il Comune di Monreale che ha concesso il ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 28 maggio 2022) Instancabile l’opera portata ormai da anni da Graziella Accetta, madre del piccolo Claudio Domino di 11 anni, ucciso dallail 7 ottobre 1986, che nella giornata di lunedì 30 maggio prossimo, presso il plesso “Agnese Piraino” dell’istituto Comprensivo Guglielmo II, diretto dalla dirigente Iole Nappi, procederà alla piantumazione, coadiuvata daglie dai volontari delle Associazioni solidali, negli spazi attinenti alla, di 110donati dal dott. Salvatore Santino del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale a cui va un sentito ringraziamento e precisamente piantine di mirto, di tuya, melograno, bagolara ed alloro. Alla manifestazione, inserita nel Progetto Legalitàhanno aderito il Comune di Monreale che ha concesso il ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi questa mattina ha incontrato le alunne e gli alunni della Scuola secondaria inferiore “Dante A… - Palazzo_Chigi : Sommacampagna, Draghi agli alunni: In Italia ci sono tantissimi #insegnanti bravissimi. Gli insegnanti sono coloro… - NicolaPorro : ?? L’attacco a Berlusconi perché dice la verità sulle sanzioni, il motivo per cui gli Usa non guadagnano dalla guerr… - amaryllide1 : RT @87Marymary: @ChiaraM_Arch @alex_orlowski @RollingStoneita Sciura Insegnate, questo è il SUO senso critico. Gli alunni lo svilupperanno… - danalfieri : @ricpuglisi Magari le mascherine evitano che gli alunni, finendo in quarantena a turno per 7/10 gg, interrompano il… -