Giro d'Italia, Covi vince sulla Marmolada. Hindley in rosa (Di sabato 28 maggio 2022) Due grandi protagonisti sulla Marmolada, penultima tappa del Giro d'Italia 2022: Alessandro Covi e l'australiano Jai Hindley. Il varesino della UAE ha vinto una tappa da leggenda superando da solo in fuga Pordoi e Marmolada per firmare l'impresa più bella della sua carriera. Jay Hindley ha vinto il braccio di ferro, durato tre lunghissime settimane, con Richard Carapaz e con un Mikel Landa al quale ancora una volta è mancato qualcosa per lottare per un grande Giro. A 2,5 km dalla conclusione, l'affondo dell'australiano che trova Kämna e si porta dietro Carapaz, mentre cede Landa ed esce definitivamente dai giochi per la vittoria finale. Poi sul drittone di Malga Ciapela, la straordinaria accelerata di Hindley che ha messo in croce anche ...

