Cruel Summer 2 | Trama Ed Anticipazioni Della Nuova Stagione!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 28 maggio 2022)2: la seconda stagioneserie sta per arrivare su Amazon Prime Video e trapelano le prime. Anche il cast subirà molti cambiamenti…sta per tornare con una seconda stagione. La serie con tinte di giallo che l’anno scorso aveva appassionato molti abbonati di Amazon Prime proprio durante il periodo estivo, è stata riconfermata e nei prossimi mesi dovrebbe diventare accessibile al pubblico. È stata svelata infatti la, e sono trapelati ulteriori dettagli su quello che succederà. Ecco che cosa c’è da sapere.2: i nuovi protagonisti e quando si potrà vedere!era stata riconfermata per unastagione già da ...