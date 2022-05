Blanco, dopo il caso della ragazza che lo ha palpeggiato, parla Biagio Antonacci e stupisce tutti: “A me …” (Di sabato 28 maggio 2022) Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare di quanto accaduto al giovane artista Riccardo Fabbriconi, noto a tutti semplicemente con lo pseudonimo Blanco. Il giovane durante il concerto di Radio Italia Live che si è tenuto alcuni giorni fa a Milano in Piazza Duomo è stato toccato in una zona un po’ particolare del suo corpo da una fan. Il video ha fatto il giro del web e ha scatenato una vera e propria polemica a proposito della quale molti hanno espresso il proprio parere, tra questi anche Biagio Antonacci ed Enrico Ruggeri. Ma, quali sono state esattamente le loro parole? La polemica sul web per il caso Blanco Quanto accaduto lo scorso sabato sul palco del concerto di Radio Italia live che si è tenuto a Milano nella ... Leggi su baritalianews (Di sabato 28 maggio 2022) Sono ormai diversi giorni che non si fa altro chere di quanto accaduto al giovane artista Riccardo Fabbriconi, noto asemplicemente con lo pseudonimo. Il giovane durante il concerto di Radio Italia Live che si è tenuto alcuni giorni fa a Milano in Piazza Duomo è stato toccato in una zona un po’ particolare del suo corpo da una fan. Il video ha fatto il giro del web e ha scatenato una vera e propria polemica a propositoquale molti hanno espresso il proprio parere, tra questi ancheed Enrico Ruggeri. Ma, quali sono state esattamente le loro parole? La polemica sul web per ilQuanto accaduto lo scorso sabato sul palco del concerto di Radio Italia live che si è tenuto a Milano nella ...

Advertising

CarolaGalletti : Dopo la processione dell’altra sera, questa sera c’è una qualche festa di paese che rimbomba nella valle e stanno s… - Rozzone1 : Diciamo che avete anche rotto il cazzo co sta voglia di apparire. Fate la stessa patetica figura twittando sulla gu… - sar4aaaaaa : Dopo non so quanti mesi che ho il CD di Blanco, ho collegato che sento 13 traccia e non 12 IO STUPIDA CHE NON SAPEVO DELLA TRACCIA FANTASMA - _darksaturn_ : RT @Jimin_Gif_Pics: No ok buongiorno ???? remix delle canzoni dei Bangtan fatte da Benny Blanco???? AIUTOOOO ALLE 17 CONCEPT PHOTO AIUTO????… - xmintyoongi : RT @Jimin_Gif_Pics: No ok buongiorno ???? remix delle canzoni dei Bangtan fatte da Benny Blanco???? AIUTOOOO ALLE 17 CONCEPT PHOTO AIUTO????… -