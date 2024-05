Mo | Mattarella - ‘no operazioni a Rafa - porre fine a catena azioni-reazioni’

(Di martedì 7 maggio 2024) New York 7 mag. (Adnkronos) – “Le tensioni e gli scontri di queste settimane” in Medio oriente “impongono un accresciuto impegno della comunità internazionale per giungere ad una de escalation. È uno degli obiettivi che la Repubblica italiana si è assegnata nell’assumere la presidenza del G7. Occorre poralladie ree consentire l’avvio di un processo che ponga termine ai massacri e conduca finalmente ad una pace stabile, una soluzione che passa necessariamente dall’obiettivo condiviso del pieno, reciproco riconoscimento dei due Stati di Israele e Palestina, con il definitivo riconoscimento di Israele e della sua sicurezza da parte degli Stati della regione. Nell’immediato ci viene chiesto di rispondere all’imperativo morale di fornire assistenza e lenire le immani sofferenze della popolazione ...

All'Onu Mattarella inchioda Putin: "Ha riportato la guerra in Europa" - All'Onu mattarella inchioda Putin: "Ha riportato la guerra in Europa" - In particolare, mattarella ha sottolineato come il Paese abbia assicurato la presenza di "contingenti civili e di contingenti militari per i programmi di sviluppo e per le operazioni di mantenimento ...

