Scappa in scooter a un controllo e imbocca contromano un’area pedonale | arrestato per resistenza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 7 maggio 2024) Bergamo. Una folle fuga in, in pieno giorno, lungo vie pedonali, rischiando di mettere in pericolo la sua vita e quella delle persone che, poco prima delle 17 di lunedì 6 maggio, stavano camminando tranquille in via Tasso a Seriate. Poco prima i carabinieri del Radiomobile di Bergamo avevano notato il ciclomotore transitare in via Celadina e, riconoscendo il mezzo perché già notato in attività di spaccio, hanno intimato l’alt. L’uomo in sella non si è fermato, èto ad alta velocità verso Seriate,ndo la zonain. I militari lo hanno raggiunto e lui per schivarli è scivolato finendo contro il muro. Ma si è rialzato ed è fuggito a piedi, inseguito dai carabinieri per oltre due chilometri. È stato infine bloccato e perquisito: in un portasigarette aveva una dose di ...