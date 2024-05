Circeo - presentato il ricorso al TAR contro il commissariamento del Parco nazionale

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio- “Nei giorni scorsi è statoilal TARil decreto didel PN delfirmato dal Ministro Pichetto Fratin. Con i miei legali abbiamo deciso di proporre anche l’istanza di sospensiva dell’efficacia dell’Atto. Ottenere la sospensiva potrebbe essere complicato in quanto, di solito, si concede solo in caso di situazioni eclatanti. Anche se quello che è accaduto è effettivamente, a mio giudizio, molto grave. Il Ministro, nell’emanare l’atto, si è basato sulle criticità emerse a seguito di un’ispezione del Ministero delle Economie e Finanze (MEF), effettuate dopo pochi mesi dal mio insediamento, e relative a periodi antecedenti, quindi, fuori dalla mia competenza”: queste le parole di Giuseppe Marzano. “Molte criticità erano ...

