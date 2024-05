Fedez - Pomeriggio 5 gli chiede di fare gli auguri a Chiara | la reazione

Intervistato da un inviato di Pomeriggio 5, Fedez non ha gradito molto una battuta sull'ex moglie Chiara Ferragni ...Ecco come ha reagito.

Fedez duro su Muschio Selvaggio a La Zanzara: "Era meglio prima" - fedez è stato ospite a La Zanzara da Giuseppe Cruciani e ha commentato le nuove puntate di Muschio Selvaggio, condotto da Luis Sal.

Fedez sbotta contro un inviato: questa volta è proprio arrabbiato - Questa volta fedez è molto arrabbiato. Un inviato di pomeriggio 5 ha esagerato. Ecco cosa è successo. I dettagli.

Fedez-Codacons, per l'accusa il rapper è innocente: il verdetto fra un mese. Lui si fa un nuovo tatuaggio - La Procura di Roma ha chiesto il non luogo a procedere per le accuse di calunnia di cui deve rispondere fedez: la decisione arriverà il 17 giugno ...