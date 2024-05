Ascoli - dirigenti aggrediti a Palermo? La versione degli Ultras 1898

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2024) La situazione in casaè drammatica e il rischio retrocessione è sempre più concreto. La squadra è reduce dal pareggio contro il(2-2) e il gruppo è in campo per preparare il match dell’ultima giornata contro il Pisa con l’obiettivo di vincere e sperare in un passo falso del Bari contro il Brescia. Secondo alcune indiscrezioni la dirigenza dell’sarebbe stata vittima di insulti e spintoni da parte di alcuni tifosi bianconeri. Il tutto sarebbe avvenuto all’aeroporto di. Il comunicato dei tifosi dell’“Apprendiamo esterrefatti da fonti giornalistiche che qualcuno parla addirittura di “scontri in aeroporto” con idell’. Nulla di tutto questo. Articoli e ricostruzioni surreali e inventate di sana pianta per vendere qualche ...