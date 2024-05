I sit-in per Gaza mi sorprendono e rassicurano Un attivismo che ricordo bene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Dal 18 aprile, oltre duemila studenti, ricercatori e professori universitari sono stati arrestati a causa delle proteste nei campus universitari di tutti gli Stati Uniti d’America. Nonostante una feroce repressione da parte degli organi di governo delle università e della polizia, la mobilitazione di solidarietà asi è allargata. Gli studenti che protestano contro il genocidio di Israele non lo fanno in modo generico, ma chiedono alle loro università di rivelare le finalità e le fonti finanziarie della ricerca. E di cessare ogni legame finanziario non soltanto con Israele, ma con l’industria bellica. La consapevolezza di questa richiesta è una novità. Gli studenti sono stati minacciati di arresto, sospensione e persino espulsione per la loro partecipazione alle proteste. Il 30 aprile, la polizia in tenuta antisommossa ha spazzato via gli accampamenti presso il ...