Parigi 2024 | Cio utilizzerà l’intelligenza artificiale per proteggere gli atleti da abusi online

(Di martedì 7 maggio 2024) Il Comitato Olimpico Internazionaleun sistema di monitoraggio basato sul(Ai) pere funzionari daglialle Olimpiadi di. Il software monitorerà migliaia di account su tutte le principali piattaforme di social media e in più di 35 lingue in tempo reale. Ecco la nota del Cio: “Qualsiasi minaccia identificata verrà segnalata, in modo che i messaggi offensivi possano essere gestiti in modo efficace dalle piattaforme di social media pertinenti – in molti casi prima ancora che l’atleta abbia avuto la possibilità di vedere l’abuso. Questi sistemi sono in atto in modo che glipossano davvero concentrarsi sulle loro prestazioni, e sanno che tutto il resto è ...

