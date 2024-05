Chi è il guru della salute dei vip che Pogba accusa per il caso doping | tra i clienti della pillola del benessere anche CR7 e Beckham

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) La vicenda delriguardante Paulpotrebbe prendere una piega inedita e, per certi versi, pericolosa…non solo per il francese. Il centrocampistaJuventus – risultato positivo al testosterone ad agosto 2023 e successivamente squalificato per quattro anni dal Tribunale Nazionale Anti– potrebbe giocarsi la sua “ultima” carta per diminuire quantomeno la sanzione. Secondo la tesi difensiva del centrocampista francese, che ha presentato appello al Tas di Losanna, le pillole ritenute responsabilisua positività sarebbero state fornite dall’azienda americana 10X Health Systems del co-fondatore Gary Brecka, il “delle celebrità” famoso in tutta America. La notizia è stata rivelata dal Daily Mail, che ...