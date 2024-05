Mourinho pronto a RITORNARE tra i grandi Il tecnico ex Roma vorrebbe allenare QUELLA SQUADRA

Dopo l’esonero alla Roma. lo Special One ad un passo dal ritorno su una panchina prestigiosa: ecco la situazione Giornate decisive per il futuro di Josè Mourinho . Lo Special One sarebbe infatti ad un passo dal clamoroso ritorno in panchina . Dopo ...

José Mourinho ha parlato in un’intervista esclusiva a Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ed è tornato a parlare del suo addio alla Roma dopo aver raggiunto due finali europee – una vinta, in Conference, l’altra persa, in Europa, per ...

A pochi mesi dall’esonero dalla Roma, José Mourinho potrebbe tornare ad allenare in Italia . Secondo i bookmaker , un approdo dello Special One sulla panchina del Napoli , per la terza esperienza in Serie A dopo l’Inter e i giallorossi, è l’opzione ...

C’è una sola squadra dove Mourinho tornerebbe ad allenare: le porte per lui non sono aperte - C’è una sola squadra dove mourinho tornerebbe ad allenare: le porte per lui non sono aperte - mourinho ha confidato ad alcuni amici che gli piacerebbe tornare sulla panchina del Manchester United come successore di ten Hag, ma in questo momento ...

L'allievo di Mourinho, il ricordo di Robson, Ed Sheeran sponsor: il doppio salto in Premier League dell'Ipswich Town - L'allievo di mourinho, il ricordo di Robson, Ed Sheeran sponsor: il doppio salto in Premier League dell'Ipswich Town - PREMIER LEAGUE - Con un doppio salto dalla League One, l'Ipswich Town torna in Premier League, dove mancava da 22 anni. La tradizione di Portman Road, il titolo ...

Allegri: «De Rossi È agli inizi. Mourinho ha fatto due finali europee in due anni, si è dimenticato» - Allegri: «De Rossi È agli inizi. mourinho ha fatto due finali europee in due anni, si è dimenticato» - Massimiliano Allegri si gioca la Champions League (basta una vittoria per la qualificazione matematica) contro la Roma ferita dalla sconfitta contro il Bayer Leverkusen, ma ancora in corsa ...