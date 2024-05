Vasco Rossi - assolto il figlio Davide per un incidente stradale a Roma del 2016

Roma, 7 maggio 0224 – assolto in appello Davide Rossi , il figlio primogenito di Vasco . Il 38enne era accusato di lesioni stradali e omissione di siccorso per un incidente stradale accaduto a Roma, nella zona della Balduina. Era il 2016 e due ...

Incidente stradale a Balduina, assolto il figlio di Vasco Rossi - Incidente stradale a Balduina, assolto il figlio di vasco rossi - Davide rossi, figlio del cantante vasco, è stato assolto in Appello nel processo che lo vedeva imputato di lesioni stradali, a Roma. I giudici della corte di Appello capitolina hanno assolto anche ...

Assolto in appello a Roma il figlio di Vasco, Davide Rossi: caduta l’accusa di lesioni personali e omissione di soccorso stradale - Assolto in appello a Roma il figlio di vasco, Davide rossi: caduta l’accusa di lesioni personali e omissione di soccorso stradale - Davide rossi è stato assolto: per la Corte d'Appello di Roma il figlio di vasco non è responsabile per l'incidente stradale del 2016 ...

Il figlio di Vasco Rossi assolto dopo 8 anni: era accusato di aver provocato un incidente stradale - Il figlio di vasco rossi assolto dopo 8 anni: era accusato di aver provocato un incidente stradale - Davide rossi era accusato di lesioni stradali e omissioni di soccorso. I giudici della Corte d’Appello di Roma lo hanno assolto perché il fatto non sussiste. Davide rossi è stato assolto in secondo gr ...