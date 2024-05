Eros e carnalità in tre libri - le ultime proposte

(Di martedì 7 maggio 2024) “Si alzò e si tolse i vestiti perché faceva troppo caldo. Si distese in disparte, lontana dal fuoco, un po’ discosta da lui, e nella desolazione cominciò a far l’amore con se stessa. L’orso si risvegliò dal suo torpore, cambiò posizione e si girò. Tirò fuori la lingua. Era grassa e – come riportato dall’Enciclopedia – con dei solchi longitudinali. Cominciò a leccarla. Una lingua grassa, a puntini, rosa e nera. E giù a leccare. Era un po’ rasposa. Insinuante. Una sensazione di calore, così bella e strana.” Orso, di Marian Engel (traduzione di Veronica Raimo; La Nuova Frontiera), è un testo originale, controverso e sovversivo. Uscito per la prima volta nel 1976 è, ormai, da considerarsi un classico della letteratura contemporanea canadese. Il romanzo racconta la storia di una relazione tra una donna e il suo amante, l’orso. Miscelando abilmente sequenze filosofiche a gag comiche, ...

Aforismi e frasi sulla sensualità delle donne, perfette per ogni occasione - Per essere oscuri oggetti del desiderio non basta spegnere la luce (Eros Drusiani). La massima ... Adoro la Loren nella sua carnalità, la sensualità che emana da verace femmina del popolo: una ...

