Vela | Germani-Bertuzzi in testa dopo tre regate agli Europei 2024 di 49erFx Inizio in salita per Ferrarese-Chistè

(Di martedì 7 maggio 2024) Parte bene l’avventura di Janae Giorgiaa La Grande Motte, località francese che ospita questa settimana i Campionatidi, specialità 49er. In una prima giornata di competizioni caratterizzata da tre, il binomio azzurro ha sfoggiato una grande costanza di rendimento, piazzandosi inalla classifica provvisoria. Nello specifico le atlete hanno ottenuto il sesto posto nella prima prova, per poi raccogliere due quinte posizioni per un totale i 16.0 punti. Non lontane poi le finlandesi Roonja Gronblom-Veera Hokka, seconde con 20,0aver aperto la prima manche al settimo posto, scivolando poi al dodicesimo in quella di mezzo e piazzandosi innella terza. Stesso parziale totale poi per ...

Jana Germani e Giorgia Bertuzzi continuano a sognare in grande e concludono la prima fase delle qualificazioni (le Qualifying Series) in piena zona podio ai Campionati Mondiali 2024 dei doppi acrobatici olimpici 49er e 49erFX, in corso di ...

Prosegue nel migliore dei modi l’avventura di Riccardo Pianosi ai Campionati Europei 2024 di Formula Kite, rassegna quest’anno in scena in quel di Los Alcázares, in Spagna. L’azzurro infatti nelle cinque regate svoltesi quest’oggi è rimasto ai ...

I migliori giovani velisti del mondo in regata a Marina di Carrara. A fine giugno si terranno i campionati europei classe optimist che vedranno migliaia di sportivi impegnati tra boline, virate e manovre per guadagnarsi il titolo del prestigioso ...

Vela, Europei 2024: Tita-Banti al comando dopo la prima giornata dei Mondiali 2024 Nacra 17 - Grande inizio per Ruggero Tinta-Caterina Banti ai Campionati Mondiali 2024 di vela, specialità Nacra 17, in fase di svolgimento in Francia, nello ...

La Flotta della 52 Super Series si muove verso gli USA - Un prezioso carico di dieci barche della 52 SUPER SERIES in rappresentanza di sette diverse nazioni ha lasciato Palma il 05 maggio 2024 diretto attraverso l'Atlantico diretti all'epicentro della vela ...

EURILCA – EUROPA CUP A PUNTA ALA, BENE FRANCESCO STABILE, MARTINA VOLPICELLA E ALBERTO DIVELLA - Una squadra unita e compatta in grado di lavorare insieme in armonia, spronandosi a far sempre meglio in un clima sereno e determinato a raggiungere gli obiettivi, e sempre pronta a divertirsi. Si è p ...