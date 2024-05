Iapichino a Zeta | Atletica il mio mondo - prima medaglia emozione unica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) Larissaha da sempre dovuto fare i conti con le figure di mamma e papà, passandoper le vie della ginnastica, ha poi scoperto che la strada dell’era quella giusta. L’azzurra, saltatrice figlia di Fiona May e Gianni, rivela il dietro le quinte della sua giovane carriera nel quinto e ultimo episodio di, la serie originale Red Bull che racconta le nuove generazioni di atleti: “Quando da piccola mi veniva chiesto cosa volevo fare da grande non ho mai risposto l’atleta. Avere due sportivi in casa era già abbastanza. Volevo crearmi la mia strada e fare qualcosa di totalmente diverso. Quando iniziai a fare‘ehh diventerai brava come i tuoi genitori’. Io questa cosa proprio non la potevo sentire e volevo dimostrare che avrei fatto ...