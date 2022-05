Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 27/05/22 (Di venerdì 27 maggio 2022) Dato che Uomini e Donne volge al termine e le ultime opinioni di questa stagione riguarderanno le attesissime (…) scelte di Luca Salatino e Veronica Rimondi, oggi ne volevo approfittare per fare un ENORME, SENTITO e DOVEROSO ringraziamento a Tina Cipollari. Colei che – spesso sola, lì in mezzo – si è fatta portavoce del pensiero di molti, da casa, facendoci sentire meno folli. Lei che con spiccata ironia e irresistibile sarcasmo ha saputo alleggerire puntate francamente inguardabili, altrimenti. L’UNICA, lì dentro, che quando manca te ne accorgi immediatamente, perché ti stai facendo due pa**e tante. La “statua d’oro davanti agli Elios” la dovrebbero fare a lei, altroché. Tina ha sgamato le peggio sòle al primo sguardo, ha scoperChiato infiniti vasi di Pandora, ha percul*to chi pensava di venire a rubare a casa dei ladri, ha difeso ... Leggi su isaechia (Di venerdì 27 maggio 2022) Dato chevolge al termine e le ultime opinioni di questa stagione riguarderanno le attesissime (…) scelte di Luca Salatino e Veronica Rimondi, oggi ne volevo approfittare per fare un ENORME, SENTITO e DOVEROSO ringraziamento a Tina Cipollari. Colei che – spesso sola, lì in mezzo – si è fatta portavoce del pensiero di molti, da casa, facendoci sentire meno folli. Lei che con spiccata ironia e irresistibile sarcasmo ha saputo alleggerire puntate francamente inguardabili, altrimenti. L’UNICA, lì dentro, che quando manca te ne accorgi immediatamente, perché ti stai facendo due pa**e tante. La “statua d’oro davanti agli Elios” la dovrebbero fare a lei, altroché. Tina ha sgamato le peggio sòle al primo sguardo, ha scoperto infiniti vasi di Pandora, ha percul*to chi pensava di venire a rubare a casa dei ladri, ha difeso ...

Advertising

matteosalvinimi : L’Aquila, con squadra Lega, a sostegno del candidato sindaco Biondi, donne e uomini pronti a prendersi cura della p… - meb : Lo #sport ha un potere enorme: rappresenta un esempio per tanti bambini e bambine. Per questo ha una responsabilità… - ale_dibattista : #OstinatieContrari podcast con personaggi in lotta per la giustizia, per la cultura, per la verità. Uomini e donne… - berardino : @udogumpel Hanno rastrellato tutti gli uomini nella provincia di Donetsk e sono rimaste solo donne,hanno rastrellat… - Gabriel35114307 : @Gianpaolo751 @rulajebreal Così li potevo prendere a calci nel culo,ma ora manco quegli altri mi fanno 10km che son… -