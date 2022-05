Ultime Notizie – Zelensky accusa la Russia di genocidio nel Donbass (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accusato la Russia di aver compiuto un “genocidio” nel Donbass, regione contesa nell’est del Paese. “L’attuale offensiva degli occupanti nel Donbass potrebbe rendere la regione disabitata”, ha detto Zelensky in un discorso diffuso nelle scorse ore, nel quale ha accusato le forze russe di voler “ridurre in cenere” diverse città della regione. La Russia pratica “la deportazione” e “le uccisione di massa di civili” nel Donbass, ha proseguito il leader ucraino, secondo cui “tutto ciò è un’evidente politica di genocidio portata avanti dalla Russia”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr, hato ladi aver compiuto un “” nel, regione contesa nell’est del Paese. “L’attuale offensiva degli occupanti nelpotrebbe rendere la regione disabitata”, ha dettoin un discorso diffuso nelle scorse ore, nel quale hato le forze russe di voler “ridurre in cenere” diverse città della regione. Lapratica “la deportazione” e “le uccisione di massa di civili” nel, ha proseguito il leader ucraino, secondo cui “tutto ciò è un’evidente politica diportata avanti dalla”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

