Advertising

zazoomblog : Basket stasera Miwa Energia-Pallacanestro Trinità può già valere la finale - #Basket #stasera - zazoomblog : Miwa Energia senza paura: i sanniti si prendo gara-1 della semifinale play off - #Energia #senza #paura: #sanniti - anteprima24 : ** Miwa Energia senza paura: i sanniti si prendo gara-1 della #Semifinale play off ** -

anteprima24.it

Benevento . Il fattore campo, almeno fino ad ora, non sta facendo la differenza nella semifinale play off della serie C Gold traCestistica Benevento e la Pallacanestro Diesel Trinità. Dopo la vittoria dei sanniti in gara uno, ieri al Palatedeschi gli ospiti hanno messo sul parquet una grande intensità. Dopo un ...Benevento . Dopo il colpaccio esterno di domenica scorsa non sono finiti gli sforzi per la. Questa sera i cinghiali riceveranno la Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità per gara 2 della semifinale playoff del girone A della Serie C Gold. I blu boys avranno certamente voglia di ... Miwa Energia ko in casa con la Pallacanestro Trinità: si va a gara 3 La Miwa Energia spreca il match point per andare in finale, perdendo in casa 65-89 contro Pallacanestro Trinità. I cinghiali sanniti non riescono a bissare la splendida prestazione che li aveva visti ...In diretta streaming dal Palatedeschi il match valido per la gara 2 della semifinale play off – Basket Serie C Gold tra Miwa Energia Cestistica Benevento e Trinità. Telecronaca di Oreste Tretola ...