Milano, anziana nella vasca da bagno decapitata e sezionata. Fermata la figlia (Di venerdì 27 maggio 2022) Melzo: vicenda dell'anziana uccisa e fatta a pezzi: una delle tre figlie, è in carcere, sottoposta a fermo con l'ipotesi di omicidio. C'è un fermo nella vicenda dell'anziana uccisa e fatta a pezzi nella sua casa a Melzo, in provincia di Milano. Una delle tre figlie, Rosa Fabbiano, 58 anni, è in carcere, sottoposta a L'articolo proviene da Leggilo.org.

