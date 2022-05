Le ragioni dell’infedeltà Perché si tradisce?

Leggi su dilei

(Di venerdì 27 maggio 2022) Quando si parla di relazioni clandestine e scappatelle è difficile mantenere un approccio distaccato. La tentazione di individuare a colpo sicuro una parte offesa da consolare e un colpevole da biasimare è molto forte, anche quando il tradimento non ci tocca da vicino. Si dice che l’infedeltà sia il segnale che una relazione non va per il verso giusto, scrive la psicoterapeuta Esther Perel in Così fan tutti (Solferino): gli uomini tradiscono per noia e paura dell’intimità; le donne per solitudine e disperato bisogno di amore. Allo stesso modo, sincerità, pentimento e assoluzione vengono considerati l’unico percorso da intraprendere per tentare di rimettere insieme i cocci. Una serie di semplificazioni che secondo Perel non permettono di cogliere le complessità dell’amore e del desiderio, soffocate da un dibattito che tende spesso ad assumere toni accusatori, critici e ...