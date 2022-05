Le prenotazioni di crociere aumentano in vista dell’estate 2022

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il settore dellesta vivendo di nuovo un momento florido. Secondo un recente studio realizzato da www.crocierissime.it, il numero di crocieristi sta aumentando mese dopo mese e le vendite per l’estatesono già quasi ai livelli del 2019, l’anno prima della pandemia. Il Mediterraneo Occidentale è la scelta preferita e occupa il primo posto nell’ordine di preferenza dei crocieristi italiani, con il 50% del totale. Civitavecchia è il porto di partenza preferito dai crocieristi, seguito da Genova, Bari, Venezia, Napoli, Brindisi, Palermo e Savona. Il team di Crocierissime ha realizzato uno studio su come e quali sono le preferenze dei crocieristi italiani per questa estate, e sono emersi alcuni dati sorprendenti. Tra questi spicca soprattutto il fatto che, contrariamente a quanto si pensi, lenon sono solo per ...