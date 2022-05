Il giornalista Biagio Maimone premiato per la Comunicazione Socio-Umanitaria

Leggi su iltempo

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) - Premio Top Communicator of the Year 2022, a Milano, il 31 maggio 2022, alle ore 14.00, nell' Aula Magna dell' Università Meier Milano, 27 maggio 2022 - Il, nato a Milano, originario di Maratea, cittadina della Basilicata, sul mare, di cui è grande estimatore, sarà insignito, insieme ad altri comunicatori professionisti e giornalisti, del Premio Top Communicator of the Year 2022. La premiazione avrà luogo martedì 31 maggio 2022, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, nell'Aula Magna dell'Università Meier, in viale Murillo, 17, in Milano. Saranno premiati coloro i quali si sono distinti maggiormente sul piano della, sia per il loro talento e la loro professionalità, sia per la loro credibilità ed anche per la capacità empatica di porsi in relazione ed interagire con gli ...