Guerra in Ucraina, nuovo colloquio telefonico tra Draghi e Zelensky (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una nuova conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo ha confermato Palazzo Chigi in serata con una nota (qui tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina). Guerra in Ucraina, Zelensky a Draghi: “Dobbiamo sbloccare i porti insieme” Il colloquio tra Draghi e Zelensky “si è focalizzato sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno, con particolare riguardo alle regioni orientali del Paese”. Il presidente del Consiglio italiano “ha assicurato il sostegno del governo italiano all’Ucraina in coordinamento con il resto dell’Unione Europea”. I due presidenti “hanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi pomeriggio una nuova conversazione telefonica con il presidente dell’, Volodymyr. Lo ha confermato Palazzo Chigi in serata con una nota (qui tutti gli articoli sullain).in: “Dobbiamo sbloccare i porti insieme” Iltra“si è focalizzato sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno, con particolare riguardo alle regioni orientali del Paese”. Il presidente del Consiglio italiano “ha assicurato il sostegno del governo italiano all’in coordinamento con il resto dell’Unione Europea”. I due presidenti “hanno ...

