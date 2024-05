Telecamere e-killer contro i furbetti In meno di tre mesi 150 sanzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Il nome è e-: si tratta di dispositivi per contrastare la crescente minaccia dello scarico abusivo di rifiuti.piazzate nei punti sensibili, per mettere un freno all’odioso fenodel conferimento illegale dei rifiuti.dei rifiuti in campo non ci sono solo supporti tecnologici, ma anche una task force di ispettori ambientali che unita alla polizia municipale batte la città in lungo e in largo. Purtroppo il fenodegli abbandoni non è di facile gestione e cogliere sul fatto i trasgressori è quantomai complicato, ma la volontà c’è tutta e lo dimostrano i numeri: nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2024 sono stati quasi 7000 illi degli ispettori ambientali di Alia sui rifiuti abbandonati portati avanti nel comune di ...