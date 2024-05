Graziano Delrio Pd | L’Emilia-Romagna? Non mi candiderò io al dopo Bonaccini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024) Un Pd sotto il 20% alle Europee sarebbe un fallimento? "Non starei a fare previsioni, né a stabilire soglie: piuttosto, dobbiamo convincere più persone possibili a venirci a votare, l’astensionismo mi preoccupa molto – spiega, oggi senatore e già ministro del Pd –. Questa tornata elettorale è fondamentale, dobbiamo rendere l’Europa più forte politicamente. Politica estera, fisco, difesa: o si fa un salto di qualità, o il futuro dei nostri figli è in pericolo. Serve fare quel salto sulle politiche e le tutele sul lavoro e sulla sanità pubblica. Solo lavorando in Europa sui beni comuni, dall’ambiente al lavoro, si potrà difendere la sovranità dell’Italia". Le piacciono le liste del Pd? "Sì, lo dissi anche in Direzione. Sono orgoglioso della scelta dicome capolista del Nord Est, un’ottima proposta". ...