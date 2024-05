La rassegna Magic box ad Apiro Viaggio tra arte - musica e teatro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024) Un’antica dimora disi trasforma in uno spazio creativo multidisciplinare, un luogo di accoglienza per artisti che lo animeranno con la loro creatività. È un progetto che verrà lanciato dallainaugurale ‘Box’, firmata da Sonia Antinori e prodotta da MALTE (LetteraturaEtc.), che si dipanerà lungo cinque domeniche (ore 11.15) a Casa Mestica, in via Martiri della Libertà 6. Sarà unsensoriale fra, storia, letteratura,e anche sapori, visto che ogni evento sarà seguito da un aperitivo ‘a tema’. Si inizia domani nella Stanza Verde con la musicista Annalisa Pavoni, che racconterà la tumultuosa vita di Adelaida Gigli, al centro del romanzo ‘Adelaida’ ...