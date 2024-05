Lido Concerti a Bussoladomani La Prima Estate celebra il Kama

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Un brand del divertimento, un’icona della notte, un nome che dalla Toscana è riuscito a travalicare i confini nazionali. Ilnon è stato solo uno dei locali più amati della Versilia, ma un punto di riferimento pioneristico per la musica house ed elettronica degli anni ’90. Ecco perché Laha deciso di rendere omaggio a quelle atmosfere con una serata dedicata: “History“. Sabato 15 giugno, dalle 18 alla mezzanotte nel parco di, alcuni dei dj che hanno fatto la storia del club tornano aper riaccenderne lo spirito. La “caverna“ ha infatti ospitato in consolle tutti i mostri sacri della musica house: da chi l’ha inventata come Frankie Knuckeles fino alle nuove generazioni come Luciano, passando per David ...