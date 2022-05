Advertising

leggoit : Elvis mania a Cannes, Baz Luhrmann: «Il mio re del rock così vero da far piangere la sua vedova» - infoitcultura : A Cannes esplode la Elvis-mania con il film di Baz Luhrmann (e con i Maneskin) che piace alla famiglia del re -

Il progetto, girato in pandemia, nasce da un profondo rispetto del regista e sceneggiatore per la figura mitologica di: 'Oltre al talento spiega Luhrmann ho voluto mostrarlo come fonte d'...Eurovision -. E a Torino, in attesa della finale di questa sera al Pala Olimpico, migliaia di persone si ... Ospiti saranno i Måneskin , vincitori lo scorso anno, con un omaggio aPresley e ...Il Festival di Cannes 2022 ha toccato il cielo con le frecce tricolori francesi per Top Gun: Maverick ma è Baz Luhrmann a portare il ...Måneskin-mania anche in Costa Azzurra: Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono arrivati a Cannes, dove hanno sfilato sul red carpet di “Elvis”, il biopic di Baz Luhrmann dedicato al re del rock’n’roll ...