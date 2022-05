Riapre la bellissima biblioteca Girolamini a Napoli

Advertising

m4im0ne : Se riapre il blog jess sarà una cosa bellissima e noi tutti a guardarlo ?? #jeru -

La Gazzetta di Mantova

Una delle più antiche biblioteche pubbliche, seconda in Italia dopo quella di Cesena, ora ritorna ad essere un patrimonio della città"Splendore assoluto - commenta Franceschini -l'illuminazione. Ci troviamo in uno dei luoghi più belli d'Italia, quindi del mondo. é stato fatto un lavoro importante, ringraziamo tutti ... Riapre il ponte sulla provinciale, ossigeno per la viabilità d'area La sala Vico ritorna a splendere. «Splendore assoluto — commenta Franceschini — bellissima l’illuminazione. Ci troviamo in uno dei luoghi più belli d’Italia, quindi del mondo.Oggi Antonino avrebbe deciso adesso di riaprire il suo cuore con una donna che glielo ha letteralmente rubato. C’è una donna che ha rubato il cuore dell’ex di Belen Rodriguez, il bellissimo parrucchie ...