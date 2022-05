Advertising

Quotidiano di Ragusa

Primacon la Senior per Silvia Pastrello, Elisa Policari, Carlotta Gianolla, ... 1.81, P, E - Work Faenza) Mariella Santucci (1997, 1.80, P, Passalacqua) Valeria Trucco (1999, 1.92, ...competente (per i Comuni di, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo: ammin.quest. di comunicare a ciascun interessato la data e l'orario diallo sportello per la ... Ragusa, convocazione dei deputati regionali: battute tra Mirabella e Raniolo PALERMO (ITALPRESS) - Da domani 17 maggio prove scritte per il primo dei sette profili a concorso per il reclutamento dei 100 funzionari da ...con convocazione alle ore 10 (sessione mattino) e alle ore 15 (sessione pomeriggio) nelle tre sedi: Palermo (Tendostruttura di via Giuseppe Lanza di Scalea), Catania (Palaghiaccio di viale Kennedy ...