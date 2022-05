Microbiota e prevenzione del cancro al colon al World Digestive Health Day

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag (Adnkronos Salute) - Il 29 maggio si celebra la Giornata mondiale della salute digestiva. Promossa ogni anno, a partire dal 2004, dall'Organizzazione mondiale di gastroenterologia, è un'occasione per sensibilizzare e ampliare le conoscenze sul tema, in particolare sulla salute del. Alfasigma, da sempre in prima linea nella salute gastroenterologica, conferma il suo impegno in questa area a supporto dei pazienti. Inoltre, rafforza una serie di iniziative di conoscenza e sensibilizzazione informativa attraverso campagne e iniziative di awareness. IlDay rappresenta l'occasione per sottolineare come l'apparato digerente sia in grado di sostenere la nostra salute fisica e mentale. Prendersi cura del nostro apparato digerente può attivare un circolo virtuoso influenzando il ...