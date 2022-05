L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 19: “Prolungamento maledetto!” (Di giovedì 26 maggio 2022) La dimostrazione che i prolungamenti nei reality sono solo dannosi l’abbiamo avuta lunedì, quando a non accettare l’allungamento fino al 27 giugno sono stati Alessandro e Guendalina, due che in finale ci sarebbero arrivati ad occhi chiusi e che piacevano davvero molto al pubblico. A me è spiaciuto molto per due motivi diversi: Alessandro era il mio vincitore. Un bravissimo ragazzo, educato, che ha sempre detto quello che pensava in faccia ai suoi compagni ma senza fare show, senza essere maleducato. Una mosca bianca nei reality. La sua motivazione alla rinuncia non può che fargli onore: tornare a casa per rimettersi in pari con gli studi perché ha degli obbiettivi da portare avanti fa di lui un ragazzo maturo e responsabile e mi chiedo quanti ragazzi 20enni rinuncerebbero ad un reality e tutto quello che arriva dopo, almeno i primi mesi, per una vita assolutamente normale? Grande ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 26 maggio 2022) La dimostrazione che i prolungamenti nei reality sono solo dannosi l’abbiamo avuta lunedì, quando a non accettare l’allungamento fino al 27 giugno sono stati Alessandro e Guendalina, due che in finale ci sarebbero arrivati ad occhi chiusi e che piacevano davvero molto al pubblico. A me è spiaciuto molto per due motivi diversi: Alessandro era il mio vincitore. Un bravissimo ragazzo, educato, che ha sempre detto quello che pensava in faccia ai suoi compagni ma senza fare show, senza essere maleducato. Una mosca bianca nei reality. La sua motivazione alla rinuncia non può che fargli onore: tornare a casa per rimettersi in pari con gli studi perché ha degli obbiettivi da portare avanti fa di lui un ragazzo maturo e responsabile e mi chiedo quanti ragazzi 20enni rinuncerebbero ad un reality e tutto quello che arriva dopo, almeno i primi mesi, per una vita assolutamente normale? Grande ...

