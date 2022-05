Il Paese che manda i malati di cancro a casa a morire per mancanza di farmaci (Di giovedì 26 maggio 2022) Mentre la guerra civile in Etiopia imperversa da diciotto mesi, i malati di cancro terminali in cura nell’ospedale di Mekelle, nel Tigray, vengono mandati a casa perché non ci sono farmaci per curarli: i medici hanno dichiarato di essere costretti a curare i pazienti con medicinali scaduti e paracetamolo. Come riporta il Guardian, per la prima volta in 11 mesi i medici dell’ospedale di riferimento Ayder di Mekelle hanno ricevuto un farmaco chemioterapico orale all’inizio di maggio come parte di un trasporto aereo del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR): fino ad allora avevano potuto usufruire solo della doxorubicina. Ma, nonostante sembri che il blocco nella regione settentrionale dell’Etiopia potrebbe allentarsi, gli oncologi hanno affermato di essere ancora in gravi difficoltà e di dover ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 26 maggio 2022) Mentre la guerra civile in Etiopia imperversa da diciotto mesi, iditerminali in cura nell’ospedale di Mekelle, nel Tigray, vengonoti aperché non ci sonoper curarli: i medici hanno dichiarato di essere costretti a curare i pazienti con medicinali scaduti e paracetamolo. Come riporta il Guardian, per la prima volta in 11 mesi i medici dell’ospedale di riferimento Ayder di Mekelle hanno ricevuto un farmaco chemioterapico orale all’inizio di maggio come parte di un trasporto aereo del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR): fino ad allora avevano potuto usufruire solo della doxorubicina. Ma, nonostante sembri che il blocco nella regione settentrionale dell’Etiopia potrebbe allentarsi, gli oncologi hanno affermato di essere ancora in gravi difficoltà e di dover ...

