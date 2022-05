È finalmente disponibile il trailer di Beast, il nuovo film con Idris Elba (Di giovedì 26 maggio 2022) Idris Elba, famoso per aver recitato in film come Fast & Furious: Hobbs & Shaw e The Suicide Squad, sta per tornare al cinema con una pellicola del tutto nuova. Si tratta di Beast, ambientato nella savana sudafricana più spietata. Baltasar Kormàkur, nei panni di regista, ha dato vita a un survival-thriller innovativo, che affronta diversi temi legati alla ribellione della natura e ai delicati rapporti familiari. Nelle ultime ore, la casa produttrice Universal Pictures ha diffuso il trailer ufficiale. finalmente, gli spettatori hanno potuto vedere con i loro occhi cosa avrà in serbo l’attesissimo film. The Beast, diffuso il trailer del film Beast sembra distinguersi dagli altri ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 26 maggio 2022), famoso per aver recitato income Fast & Furious: Hobbs & Shaw e The Suicide Squad, sta per tornare al cinema con una pellicola del tutto nuova. Si tratta di, ambientato nella savana sudafricana più spietata. Baltasar Kormàkur, nei panni di regista, ha dato vita a un survival-thriller innovativo, che affronta diversi temi legati alla ribellione della natura e ai delicati rapporti familiari. Nelle ultime ore, la casa produttrice Universal Pictures ha diffuso ilufficiale., gli spettatori hanno potuto vedere con i loro occhi cosa avrà in serbo l’attesissimo. The, diffuso ildelsembra distinguersi dagli altri ...

