Cos'è e come funzionerà lo Spazio europeo dell'istruzione

Migliorare l'accesso a un'istruzione di qualità, facilitare i movimenti degli studenti fra i Paesi membri e creare una «cultura di apprendimento costante» in Europa. Sono gli obiettivi della Commissione europea per il 2025: ambiziosi, perché riguardano un ambito di competenza prettamente nazionale.

Piano in sei punti

La strategia, dello «Spazio europeo dell'istruzione» si sviluppa lungo sei direttrici: qualità, inclusione e parità di genere, transizione verde e digitale, formazione degli insegnanti, istruzione superiore e ruolo geopolitico dell'Unione europea. Ognuno di questi ambiti d'azione si articola in vari punti, oggetto di iniziative comunitarie o degli Stati membri. Per quanto riguarda la qualità dell'istruzione, sarà importante rinforzare le competenze «trasversali» degli studenti europei, cioè quelle che non ...

