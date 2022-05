Charlene di Monaco, il punto di non ritorno: “Alberto? Deplorevole” (Di giovedì 26 maggio 2022) Charlene di Monaco si sta riprendendo il suo spazio a Palazzo e non ha più intenzione di tacere. Infatti ora parla e definisce Deplorevole tutto quello che ha dovuto subire in questi mesi di isolamento a causa della malattia. Charlene di Monaco si sfoga Charlene di Monaco ha infatti rilasciato a Monaco Matin la prima intervista dopo oltre un anno di silenzio totale, ad eccezione di qualche messaggio su Instagram o attraverso l’ufficio stampa della sua associazione benefica. Al contrario di suo marito Alberto che per tutto il periodo in cui sua moglie è stata assente perché gravemente malata, al punto da rischiare la vita, anche se nessuno l’ha mai dichiarato ufficialmente, è intervenuto più volte pubblicamente per ... Leggi su dilei (Di giovedì 26 maggio 2022)disi sta riprendendo il suo spazio a Palazzo e non ha più intenzione di tacere. Infatti ora parla e definiscetutto quello che ha dovuto subire in questi mesi di isolamento a causa della malattia.disi sfogadiha infatti rilasciato aMatin la prima intervista dopo oltre un anno di silenzio totale, ad eccezione di qualche messaggio su Instagram o attraverso l’ufficio stampa della sua associazione benefica. Al contrario di suo maritoche per tutto il periodo in cui sua moglie è stata assente perché gravemente malata, alda rischiare la vita, anche se nessuno l’ha mai dichiarato ufficialmente, è intervenuto più volte pubblicamente per ...

Advertising

infoitcultura : Gemma Galgani scrive a Charlene Di Monaco: 'Mia amata principessa' - infoitcultura : Charlene di Monaco come non l’avete mai vista. La FOTO non lascia alcun dubbio - infoitcultura : Charlene di Monaco rompe il silenzio sulla malattia: “Salute ancora fragile”, e parla del divorzio - infoitcultura : Charlene di Monaco finalmente radiosa e sorridente con la figlia Gabriella - infoitcultura : Charlene di Monaco rompe il silenzio sul principe Alberto e sulla malattia: così risponde alle voci sul divorz -