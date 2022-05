(Di giovedì 26 maggio 2022) Prima uscita della stagione all’aperto perRe. Il primatista italiano dei 400 metri ha esordito in Svizzera, a Langenthal, con un secondo posto in 46.72 in un test-allenamento sul giro di. Davanti a lui lo svizzero Lionel Spitz con 46.21. L’azzurro delle Fiamme Gialle che dallo scorso autunno si è trasferito proprio nel paese elvetico (a Zurigo) aveva corso soltanto una volta nel 2022, a Magglingen in febbraio, e poi era stato frenato da un problema muscolare prima degli Assoluti indoor. Tornerà inla prossima settimana sempre in Svizzera, sabato 4 giugno sulladi Zofingen per proiettarsi verso gli appuntamenti più importanti dell’anno, dai Mondiali di Eugene agli Europei di Monaco di Baviera, a titolo individuale e con la staffetta. “Se prendiamo il mero dato cronometrico, non è andata bene – ...

Atletica, Davide Re torna in pista nei 400: "Più faccio gare e più torno in forma" Prima uscita della stagione all'aperto per Davide Re. Il primatista italiano dei 400 metri ha esordito in Svizzera, a Langenthal, con un secondo posto in 46.72 in un test-allenamento sul giro di pista ...