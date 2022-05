Isola Dei Famosi: Arriva Soleil Sorge! E’ Ufficiale! (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nemmeno il tempo di svestire i panni dell’opinionista a La Pupa e il Secchione, che la nostra Soleil Sorge ha deciso di avventurarsi in un nuovo reality. Sarà lei infatti, una delle nuove naufraghe che sbarcheranno all’Isola dei Famosi nei prossimi giorni. Insieme a lei anche Vera Gemma. Ecco i dettagli sulla vicenda! Soleil Sorge e Vera Gemma nuove concorrenti dell’Isola L’Isola dei Famosi è stata prolungata di un mesetto e per questo c’è necessità di arruolare nuovi concorrenti. Ben quattro naufraghi infatti, hanno deciso nell’ultima diretta, di tornarsene in Italia. Stiamo parlando di Blind, Licia Nunez, Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi. I quattro non hanno accettato di firmare il nuovo contratto e quindi di rimanere sull’Isola ancora per un ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nemmeno il tempo di svestire i panni dell’opinionista a La Pupa e il Secchione, che la nostraSorge ha deciso di avventurarsi in un nuovo reality. Sarà lei infatti, una delle nuove naufraghe che sbarcheranno all’deinei prossimi giorni. Insieme a lei anche Vera Gemma. Ecco i dettagli sulla vicenda!Sorge e Vera Gemma nuove concorrenti dell’L’deiè stata prolungata di un mesetto e per questo c’è necessità di arruolare nuovi concorrenti. Ben quattro naufraghi infatti, hanno deciso nell’ultima diretta, di tornarsene in Italia. Stiamo parlando di Blind, Licia Nunez, Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi. I quattro non hanno accettato di firmare il nuovo contratto e quindi di rimanere sull’ancora per un ...

