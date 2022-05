I russi avanzano nel Donbass Il generale Battisti | «Così Putin li vuole chiudere in una sacca»

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Laa avanza con efficacia nel, dopo aver superato le difficoltà iniziali. L'esercito dista mettendo in difficoltà quello di Kiev, costretto alla ritirata in...

Il Manifesto

... mezzi distrutti e voli Nato 15 maggio - Perché ora si avvicina una fase decisiva della guerra: isono indietro sui piani, maa Est 14 maggio - Ucraina, il fronte dell'intelligence: il ...preferiscono avanzare lentamente e con sicurezza, in una sorta di rullo compressore.solo dopo che i genieri hanno completamente sorvegliato il terreno; dopotutto ci sono mine ... Verso l'accerchiamento del Donbass, i russi avanzano | il manifesto L’assalto a Severodonetsk sta segnando il conflitto. La Russia avanza e l’Ucraina chiede aiuto all’Occidente. Il presidente Volodymyr Zelensky, in videoconferenza al Forum economico di Davos in ...I filo-russi: "Uscire dalla città è possibile solo attraverso un ponte che è sotto il nostro tiro. Pertanto, al momento possiamo dire che Severodonetsk è in un accerchiamento operativo" ...