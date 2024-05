Intervista – Lucrezia Stefanini | Da favorita non era facile Al Foro Italico le emozioni ti travolgono

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Roma è il torneo di casa e leti. Il campo, i tifosi e l’atmosfera sono qualcosa di incredibile. Contro Paganetti giocavo dae non è stato, anche per questo all’inizio sono partita male ma poi ho trovato la forza per conquistare la vittoria”. Un primo turno anacronistico per, che ha incrociato la diciassettenne Vittoria Paganetti nel derby tra wild card. Numero 179 del mondo, la tennista di Firenze si è trovata davanti la chance ghiotta di giocare danel match d’esordio agli Internazionali BNL d’Italia 2024, dove con lo score di 7-5 6-3 ha ottenuto il successo. Al termine della sfidaha parlato ai microfoni di Sportface, raccontando ledel ...

Intervista esclusiva a Enzo Bucchioni: “Francia favorita agli Europei. Aquilani a Firenze, Italiano deve ancora decidere, Pioli…” - Intervista esclusiva a Enzo Bucchioni: “Francia favorita agli Europei. Aquilani a Firenze, Italiano deve ancora decidere, Pioli…” - Abbiamo raggiunto telefonicamente Enzo Bucchioni, per discutere di calcio italiano ed europeo. Nella nostra intervista esclusiva ci ha parlato di Fiorentina, Roma, Milan e non solo. E poi ha ...

Tennis Next Gen in testa. Successo pieno a Palermo - Tennis Next Gen in testa. Successo pieno a Palermo - La squadra femminile dello Junior Club Next Gen si è mantenuta al comando nel campionato di serie B2 battendo per 4-0 il Tc Palermo2 in una sfida che la vedeva favorita ma che non ... che deve fare le ...

Vuoi ristrutturare il bagno 7 consigli per progettarne uno facile da pulire - Vuoi ristrutturare il bagno 7 consigli per progettarne uno facile da pulire - Scegli i WC sospesi, piastrella le pareti invece di dipingerle, opta per pavimenti lisci o monta uno specchio fisso. Segui questi consigli che proponiamo in questo articolo quando progetti il bagno ...