Roma | blitz interforze a Tor Bella Monaca contro la droga - in campo 150 agenti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CRONACA DI– (Nova) –delle forze dell’ordine nel quartiere di Tor. Oltre 150 uomini in, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e personale della polizia locale diCapitale, impegnati in sopralluoghi e ispezionila criminalita’ comune e lo spaccio di. Glidelle Forze dell’ordine stanno operando presso gli immobili di edilizia pubblica di via dell’Archeologia, sgomberando garage, cantine e seminterrati, occupati abusivamente, che nel tempo erano diventati base per la commissione di gravi reati, come lo spaccio.

Ci sono partite che, inevitabilmente, sono diverse da tutte le altre. Roma-Juventus , in Serie A, rientra sicuramente in questa categoria: i...

Roma, 03 maggio 2024 – Ci sono partite che, inevitabilmente, sono diverse da tutte le altre. Roma-Juventus , in Serie A, rientra sicuramente in questa categoria: i giallorossi, nel fortino dell’Olimpico, provano a cancellare immediatamente la ...

Blitz con 150 agenti al “ferro di cavallo” di Tor Bella Monaca, piazza di spaccio più grande d’Europa - blitz con 150 agenti al “ferro di cavallo” di Tor Bella Monaca, piazza di spaccio più grande d’Europa - Iniziata alle 7 di questa mattina, mercoledì 8 maggio, l'operazione di bonifica della piazza di spaccio a Torre Maura ...

Roma: incidente stradale, uomo investito e ucciso da furgone su via del Mare - roma: incidente stradale, uomo investito e ucciso da furgone su via del Mare - CRONACA DI roma (Nova) - Un uomo e' morto investito da un furgone sulla via del Mare a roma. Il grave incidente e' avvenuto all'altezza del km 10250, in ...

Tor Bella Monaca, blitz delle forze dell'ordine in via dell'Archeologia: 150 uomini a caccia di droga e pusher - Tor Bella Monaca, blitz delle forze dell'ordine in via dell'Archeologia: 150 uomini a caccia di droga e pusher - blitz delle forze dell'ordine in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca. Alle 7 del mattino è scattata un'operazione di bonifica e di riqualificazione della più ...