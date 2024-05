due fratelli per 300mila euro fu proprio Gianfranco Fini

(Di mercoledì 8 maggio 2024) A chiarirlo è l’avvocato di Tulliani, Alessandro Diddi. “Non c’è nessuna nuova ordinanza di custodia cautelare”, ha commentato il legale intervistato dall’agenzia di stampa Adnkronos. “Semplicemente – ha ribadito – la Procura di Roma sta cercando di convincere le autorità di Dubai a dare il via libera all’estradizione”. “Questo dimostra la fondatezza della nostra posizione – prosegue – infatti gli Emirati Arabi avevano già respinto una prima richiesta della procura per mancanza dei presupposti. Ci attendiamo quindi una nuova conferma della decisione”. Insomma, secondo la difesa di Tulliani, nonostante l’entrata in vigore, lo scorso ottobre, del trattato di assistenza giudiziaria tra Italia ed Emirati Arabi, il fratello della moglie diè la polizia emiratina potrebbe continuare a proteggere il cognato dell’ex segretario di Alleanza Nazionale anziché rispedirlo ...

Candidato da Meloni, ora Sgarbi «il genio» rischia il processo - Candidato da Meloni, ora Sgarbi «il genio» rischia il processo - La procura di Imperia ha firmato l’avviso di chiusura dell’indagine per quattro persone, tra cui l’ex sottosegretario, per esportazione illegale di opera d’arte ...

Massaggi, giocate al casinò, borse e bracciali: cosa emerge dall’inchiesta che ha portato all’arresto di Toti - Massaggi, giocate al casinò, borse e bracciali: cosa emerge dall’inchiesta che ha portato all’arresto di Toti - Nelle carte della Procura di Genova spicca il nome di Matteo Cozzani, che nel 2020 ha gestito la campagna elettorale dell'attuale governatore della Liguria. Su du lui pesa l'accusa di corruzione elett ...

Ryan Gosling stuntman innamorato, Scamarcio e Giannini fratelli e altri 8 film al cinema o in streaming - Ryan Gosling stuntman innamorato, Scamarcio e Giannini fratelli e altri 8 film al cinema o in streaming - I CINECONSIGLILe prime visioni al cinema e le novità delle piattaforme digitali: «The Fall Guy», «Il coraggio di Blanche», «Una spiegazione per tutto», «Sei fratelli», «BlackBerry», «The Idea Of You», ...