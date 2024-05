Graduatorie GPS 2024 26 | data del 30 giugno rimane molto importante UIL Scuola | docenti dei percorsi abilitanti pagano ritardi dei Ministeri

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 8 maggio 2024)GPS per gli anni scolastici/25 e 2025/26: il Ministero ha predisposto una TERZA BOZZA di Ordinanza, sulla quale sono stati informati i sindacati e che adesso verrà trasmessa al CSPI per il prescritto parere. Concluso questo percorso il testo dovrebbe essere pubblicato in forma definitiva e si potrà aprire la domanda. Si è infatti arrivati a maggio, in linea con l'aggiornamento 2022 e con tutte le problematiche che sono scaturite da unacosì tardiva.