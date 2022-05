(Di mercoledì 25 maggio 2022) Arfaoui non èper la posizione in cui glidel commissariato lo trattenneroil ...

Advertising

Nazione_Empoli : Morto durante il controllo “Scagionati“ i poliziotti -

LA NAZIONE

Arfaoui non èper la posizione in cui gli agenti del commissariato lo trattennero durante il ......31enne tunisino Arafet Arfaoui avvenuta in un money transfer di. Lo riporta il quotidiano La Nazione. Il gip Gianluca Mancuso ha archiviato la vicenda spiegando che l'uomo non sarebbe... Empoli, morto durante controllo di polizia: scagionati agenti e sanitari Empoli, 25 maggio 2022 - Sono stati droga, alcol e stress a causare la morte di Arafet Arfaoui, il 31enne tunisino morto il 16 gennaio 2019. Per tale motivo il gip Gianluca Mancuso ha disposto l'archi ...Scagionati 5 poliziotti, un medico e un'infermiera del 118 dopo la vicenda processuale della morte del 31enne tunisino Arafet Arfaoui avvenuta in un money transfer di Empoli. Lo riporta il quotidiano ...