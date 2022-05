“Addio campione”. Choc nello sport italiano, Andrea muore a 31 anni per un malore (Di mercoledì 25 maggio 2022) malore in casa, muore Andrea Murtas. Tragedia ad Almese nel torinese. 31 anni, conosciuto in tutta Val Di Susa per i suoi trascorsi rugbistici, si è spento all’improvviso Andrea Murtas, 31 anni. Dal 2018 giocava per il Volvera dopo anni nel Rivoli e in altre società. A prestare per primo i soccorsi è stato un vicino di casa. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto purtroppo non c’era più niente da fare. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati sui social. “Il rugby è pieno di retoriche, di metafore, per descrivere il nostro gioco – scrive su Facebook il Volvera Rugby -. La vita e… anche la morte. Si potrebbe parlare di palloni passati; di rugbisti che non muoiono mai, ma le parole sono davvero difficili da trovare, per descrivere cosa si prova quando, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)in casa,Murtas. Tragedia ad Almese nel torinese. 31, conosciuto in tutta Val Di Susa per i suoi trascorsi rugbistici, si è spento all’improvvisoMurtas, 31. Dal 2018 giocava per il Volvera doponel Rivoli e in altre società. A prestare per primo i soccorsi è stato un vicino di casa. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto purtroppo non c’era più niente da fare. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati sui social. “Il rugby è pieno di retoriche, di metafore, per descrivere il nostro gioco – scrive su Facebook il Volvera Rugby -. La vita e… anche la morte. Si potrebbe parlare di palloni passati; di rugbisti che non muoiono mai, ma le parole sono davvero difficili da trovare, per descrivere cosa si prova quando, ...

