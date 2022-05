(Di martedì 24 maggio 2022) Oltre 9mila i canali sospesi. Eppure la piattaforma rimane operativa in Russia, dove la usano ogni mese 90 milioni di utenti

Advertising

LaStampa : YouTube ha rimosso 70mila contenuti che negavano o banalizzavano la guerra in Ucraina. - ITItalianTech : YouTube ha rimosso 70mila contenuti che negavano o banalizzavano la guerra in Ucraina - menora1 : YouTube ha rimosso 70.000 video filo-russi - 1italiano1 : YouTube ha rimosso 70.000 video filo-russi. Censurati 9 mila canali dedicati alla 'missione di liberazione' | #ANSA - laregione : YouTube ha rimosso 70’000 video di propaganda filo-russa -

Dopo il leak, peraltro poi, di un paio di giorni fa, ecco arrivare online ufficialmente il primo trailer italiano di ... Potete ammirarlo nel player diposto nella parte superiore di ...Dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina (24 febbraio),haoltre 70.000 video a tema: è quanto riporta il Guardian, informata dalla società di Google riguardo al fatto di avermoltissimi filmati che parlavano della guerra perché ...Fra i motivi per cui il colosso americano blocca filmati e autori russi la descrizione dei contenuti sulla guerra come ‘missione di liberazione’ ...(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Sono oltre 70.000 i video rimossi e 9.000 i canali chiusi da YouTube in Russia sin dallo scoppio della guerra. Lo ...