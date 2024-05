Airc - da 40 anni con le donne contro il cancro Per la Festa della Mamma torna l’Azalea della ricerca

(Di giovedì 9 maggio 2024) Domenica 12 maggio,l’appuntamento condi Fondazione: circa 20 mila volontari scendono in piazza per celebrare quarant’di impegno per sostenere lasui tumori che colpiscono lee ricordare che il futuroè nelle nostre mani.Da quarant’di Fondazione, il fiore simbolo, è un’alleata ...

Firenze , 20 febbraio 2024 - Fondazione Cr Firenze e Fondazione Airc rinnovano una solida partnership sostenendo 18 progetti di ricerca e una borsa di studio con un investimento complessivo di 1.973.080 euro per l’anno in corso. Questo impegno ...

